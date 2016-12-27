مدير مشتريات بمجلس الدولة يتحصل على رشوة بقيمة 150 مليون جنيه

سمر العشري

مدير مشتريات، فى صباح اليوم الثلاثاء الموافق 27-12-2016، قد استيقظت الدوله المصرية على خبر هام جداً وهو أنه قد تم ضبط مدير عام بالمشتريات في مجلس الدولة متلبس برشوه من جميع أنواع العملات المتقدمه تقريباً، وأولها كان 24 مليون جنيه مصري بالاضافه الى 2 مليون يورو و4 ملايين دولار أريكي لتكون الحصيلة النهائيه لأمواله تتخطي 150 مليون جنيه مصري.

والجدير بالذكر وأن مدير المشتريات الذي قد تم ضبطه يمتلك كثير من القطع الذهبية وسيارات على أعلي مستوي من الفئات، وعن مصير الاموال التي ذكرناها في السابق ذكر عده أستاذه قانون والحاصلين على الدكتوراه أنه سوف يتم التحفظ علي كل ما كان يمتلكه مدير المشتريات وذلك حتي تكون جزء من أحراز تلك القضية، وينتظر حتي يتم اتخاذ حكم قضائي بشأن تلك الأموال الباهظه التي قد تم ضبطها مع المدير العام، ولن يتم مصادره تلك الاموال الا بعد الحكم القضائي .

والجدير بالذكر وانه بعد ان يتم مصادره تلك الاموال ستدخل فى الخزانه العامه لميزانية الدولة، وسوف تقو وزاره العدل بإرسالها فورا الى وزير المالية ليتم الانفاق منها على الدولة.