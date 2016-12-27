بالصور.. هبوط أرضى جديد شرق الإسكندرية و الحى يعمل على إصلاحه

الإسكندرية - جاكلين منير

قام اللواء مهندس أحمد أبو طالب، رئيس حى المنتزه أول، بجولة تفقدية بنطاق الحى، وتبين خلال الجولة وجود هبوط أرضى بشارع ٤٥ وطريق العامية، وأصدر تعليماته بمعالجة الهبوط ، بحضور أحمد إبراهيم، مدير ادارة الرقابة والرصد البيئى، و أحمد خميس، رئيس قسم الطرق بالحى، وعبد المجيد عبد الرحمن مراقب عام النظافة.

وتم وضع طبقة سن لمعالجة الهبوط الأرضى بالحارة البطيئة بشارع ٤٥ قبلى و الهبوط الأرضى بمدخل العامية من المحمودية.

من جهه أخرى، ألقى رضا السيد جاب الله سكرتير عام الحى، ومعاون رئيس الحى، للإزالة، وبتواجد وحدة الإزالة وبرفقته شرطة المرافق، القبض على لودر هدم مخالف بشارع 63 من شارع 30 .