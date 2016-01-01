«تنشيط السياحة»: إشغالات فنادق القاهرة تتجاوز 90%

(أ.ش.أ)

قالت سهى الترجمان عضو مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة، اليوم، إن إشغالات فنادق القاهرة تجاوزت نسبى 90 %.

وأضافت الترجمان، أن القاهرة بها أكثر من جنسية، منهم العرب، والأجانب، وأقباط المهجر، واليابانيين، والهنود، لقضاء أجازات رأس السنة.

وأكدت الترجمان، أن التحرك الجيد للسياحة الثقافية، أدى إلى ارتفاع نسب الإشغال في القاهرة، والأقصر، وأسوان التي جاوزت ببعض الفنادق نسبة 50 %، بينما وصلت في القاهرة ببعض الفنادق إلى نسبة إشغال 100%.

وأكدت، أن السياحة الشاطئية تتحرك بنمو بمعدلات أبطأ نوعا ما ولكنها تتحرك بصورة جيدة ولكنها أقل قوة من تحرك السياحة الثقافية.