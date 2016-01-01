توزيع 200 طن لحوم و10ألاف بطانية علي أهالي بني سويف‎

بدأت جمعية الأورمان، فرع بني سويف، في توزيع مايقرب من 200 طن من اللحوم المجمدة علي أهالي قري المحافظة بشتي مراكزها السبع.

وقال ممدوح حلمي مدير قطاع الأورمان بالمحافظة، أن الجمعية بدءت بالفعل في توزيع اللحوم المجمدة بكميات تقدر بـ200 طن، بجانب 10 ألاف بطانية علي فقراء مراكز وقري المحافظة.

وأضاف مسئول القطاع، أن الجمعية تساهم أيضًا في إعمار العديد من القري مثل عزبة خورشيد بإهناسيا ، والحيبة بالفشن، فضلًا عن مساعدة العرائس اليتيمات بمبالغ تقدر بـ7ألاف جنيه، بجانب إجراء العديد من عمليات القلب المفتوح والعيون.