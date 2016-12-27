مباراة القمة.. الزمالك يحرم الأهلي من التدريب على بتروسبورت

كتب أحمد توفيق

حرم الزمالك، فريق الأهلى من التدريب على استاد بتروسبورت، غدا الأربعاء، فى إطار استعدادات القطبين لخوض القمة 113 المقرر لها الخميس المقبل، فى إطار الجولة الـ17 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وحجز حمادة أنور المدير الإدارى الزمالك ملعب المباراة غداً ليخوض الفريق الأبيض تدريبه الأخير عليه، بعدما خاض أبناء ميت عقبة مران اليوم على ملعب الدفاع الجوى.

وحاول مسئولو الأهلى حجز ملعب بتروسبورت لخوض تدريب الغد على ملعب المباراة إلا أن إدارة بتروسبورت أخطرت مسئولى النادى الأحمر بحجز الزمالك للملعب.