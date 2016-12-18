وزير الداخلية لرئيس الوزراء: ضبط 1735 قضية احتكار للسكر بمقدار 28 ألف طن

تلقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء تقريرًا من وزير الداخلية، لاستعراض جهود الوزارة فى ضبط الأسواق، ومتابعة الكميات المعروضة من السلع الأساسية ومدى جودتها، والعمل على السيطرة على ارتفاع الأسعار، ومنع الممارسات الاحتكارية.

وكشف التقرير أن الحملات الأمنية على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، أسفرت خلال الفترة من 1/8 حتى 18/12/2016 عن ضبط 1735 قضية تجميع وحجب لسلعة السكر عن التداول، بمضبوطات بلغت 21098.1 طن سكر حر، و 6987.7 طن سكر تموينى.

ونجحت جهود الوزارة أيضاً خلال الفترة من 1/10 إلى 18/12/2016 عن ضبط 1068 قضية تجميع وحجب لسلعة الأرز عن التداول، بمضبوطات بلغت 14531.9 طن أرز أبيض/شعير.

كما تمكنت الوزارة خلال الفترة من 1/1/ إلى 18/12/2016 عن ضبط 1482 قضية فى مجال مكافحة التلاعب فى حصص المواد البترولية، بمضبوطات بلغت 166.509.760 لتر (سولار/بنزين) و 286 طن بترول خام/مازوت.

وأضاف التقرير أن وزارة الداخلية نجحت من خلال الحملات الأمنية المكثفة فى يوم 18/12/2016 عن ضبط 691 قضية متنوعة، منها 18 قضية مواد بترولية وبوتاجاز بمضبوطات 51400 لتر، و93 قضية مخابز وأقماح بواقع 9 أطنان، و 26 قضية انحراف وظيفى واستيلاء على الدعم بواقع 25210 طن/ 6402 عبوة/ 1713720 جنيه، و 63 قضية غش غذائى وصناعى بواقع 206392 طن/10657 عبوة/ 13020 قطعة/ 9450 متر/ 1500 لتر، و 18 قضية لحوم ودواجن وأسماك بواقع 2381 طن، و3 قضايا أسمدة وأعلاف بواقع 10500 طن.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية استمرار الجهود لتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع لضمان عدم تسريب كميات السكر الحر والأرز للسوق السوداء، إلى جانب تكثيف الحملات لرصد وضبط جميع أوجه الغش والاحتكار والتلاعب بالسلع التى تدعمها الدولة، فضلاً عن المتابعة للتأكد من توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة بما يصب فى صالح المواطن.