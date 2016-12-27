بالصور.. ربط 10 شنايش بشبكة المعمورة الرئيسية لمنع تراكم المياه شرق الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

واصل حى المنتزة ثان برئاسة اللواء عادل سلامة ، أعمال مواجهة تراكم مياه الأمطار، حيث تم ربط 10شنايش أمطار ومطبق صرف صحى، بالشبكة الرئيسية بطريق مصطفى كامل بمنطقة الإصلاح وذلك لمنع تراكم مياه الأمطار بتلك المنطقة.

من جهة أخرى تم تجريف تراكمات الأتربة المتواجدة أمام شنايش الأمطار لمنع نزولها إلى داخل الشنايش، وذلك تحت إشراف كل من مساعد رئيس الحى للاعلام ومعاون رئيس الحى للأزمات، حيث قام عمال الحى برفع تراكمات مياه الأمطار المتواجدة بطريق المعمورة السياحي بشارع ملك حفني بدءا من أمام كوبري الضرائب ووصولا إلى بوابة مزلقان المعمورة السياحي.