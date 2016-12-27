القبض على 6 هاربين من سجنى أبو زعبل ووادى النطرون فى 25 يناير

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن سوهاج من ضبط 6 متهمين محكوم عليهم بالمؤبد في قضايا قتل والهروب من سجن وادي النطرون وسجن أبو زعبل في ثوره ٢٥يناير ٢٠١١ واتخذوا من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية مخبئا لهم.

ترجع الواقعة عقب تكليف العميد خالد الشاذلي مدير إدارة البحث الجنائية بسوهاج ضباط تنفيذ الأحكام بضرورة ضبط العناصر الإجرامية الخطرة والهاربين من أحكام والسجون في ثورة 25 يناير.

وعقب تقنين الإجراءات تم تجهيز مأمورية عقب توافر المعلومات لدي مباحث تنفيذ الاحكام بسوهاج اكدتها التحريات السرية بقيام بعض المتهمين بالهروب من سوهاج والاختباء في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية .

تم الدفع بمأمورية بقيادة العميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية والمقدم هشام ثروت رئيس مباحث تنفيذ الاحكام بسوهاج وبرئاسة المقدم ابراهيم سليم والنقيب ابراهيم صقر ضابط ادارة البحث الجنائي بسوهاج مدعومة بمجموعات قتالية من الامن المركزي بالقاهرة بالتنسيق مع قطاع الامن العام بمداهمة منازل المحكوم عليهم تم ضبط عبد المطلب علي ابراهيم رضوان مواليد ١٩٥٥ والمحكوم عليه بالسجن المؤبد بتهمة القتل في القضية رقم٦٤٧ جنايات العسيرات وتم ضبطه بقسم شرطه المرج بالقاهرة .

كما تم ضبط منصور جاد سنجاب أحمد مواليد ١٩٦٨ مركز البلينا بسوهاج والمطلوب في القضية رقم ٣٦٩٤جنايات ابو المطامير بتهمة قتل عمد والمحكوم عليه بالسجن لمدة ١٥سنة والهارب من سجن وادي النطرون في احداث ثورة ٢٥ يناير٢٠١١ حيث قام المتهم بإلقاء نفسه من الطابق الثالث فور مشاهدته القوات في محاوله منه للهرب الا ان القوات تمكنت من ضبطه وبحوزته بطاقة مزوره بنفس صورته بالجيزة.

و ضبط حمدي علي ابراهيم رضوان مواليد ١٩٦٨ والمحكوم عليه بالسجن المؤبد بتهمة القتل العمد في القضية رقم ٦٤٧ جنايات العسيرات وتم ضبطه في قسم شرطة المرج بالقاهرة وضبط محمد عبد المطلب علي ابراهيم مواليد ١٩٩٠ والمحكوم عليه بالسجن المؤبد بتهمة القتل في القضية رقم ٦٤٧ جنايات العسيرات وتم ضبطه في قسم شرطة المرج بالقاهرة

وأنهت الحملة أعمالها بضبط وليد محمود حسن محمد مواليد ١٩٧٩ مركز سوهاج والمحكوم عليه في القضية رقم ١٩٩٠جنايات قسم عابدين بالسجن لمدة عشرة سنوات بتهمة الاستيلاء والهروب من سجن ابو زعبل في احداث ثورة ٢٥يناير ٢٠١١ وتم ضبطه في قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، كما ضبط جمال فاضل ابراهيم عبدالقادر مواليد ١٩٦٥ مركز البلينا والمطلوب التنفيذ عليه في ٥٠ قضيه متنوعه بمركز شرطة البلينا بسوهاج وتم ضبطه في قسم أول شبرا الخيمة بالقليوبية وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم اقروا بصحتها وتم حجزهم علي ذمة ترحيلهم للتنفيذ في القضايا المحكوم عليهم فيها.