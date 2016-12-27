غدًا.. صيادلة دمياط يجتمعون للتنسيق لإضراب 15 يناير

دمياط - عبده عبد البارى

عقد مجلس نقابة الصيادلة بدمياط اليوم الثلاثاء اجتماعاً طارئاً لمتابعة قرارات الجمعية العمومية وتكليف الدكتور إيهاب قطارية برئاسة لجنة متابعة قرارات الجمعية العمومية، وتكليفه بعمل اجتماع غدًا الساعة 12 ظهرًا بمقر النقابة لأصحاب الصيدليات للتنسيق على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وفى مقدمتها الإضراب يوم 15 يناير المقبل.

وقال الدكتور إيهاب قطارية وكيل نقابة الصيادلة لـ"اليوم السابع" إن الاجتماع سيكون لمناقشة وتنظيم الإضراب الجزئى للصيدليات بمختلف محافظات الجمهورية 15 يناير المقبل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، اعتراضا على عدم تطبيق القرار 499 لسنة 2012 والخاص برفع هامش ربح الصيدلى، إضافة إلى رفض سياسات وزير الصحة باستصدار قرار عشوائى لتسعير الأدوية وعدم اتخاذ قرار لضبط الأدوية منتهية الصلاحية.



> وأضاف قطارية، أنه سيتم التشديد على ضرورة التزام الصيادلة بالإضراب ومن يخالف ستم تحويله للتأديب ويوقع عليه غرامة قدرها 5 آلاف جنيه، وبالنسبة لسلاسل الصيدليات غير الملتزمة بالقرار فسيتم توقيع غرامة قدرها 100 ألف جنيه، كما سيتم التأكيد خلال الاجتماع على رفض التسعيرة العشوائية للأدوية والتأكيد على عدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة، والتأكيد على توحيد التسعيرة على كل الأصناف وعدم البيع بسعرين، مع الالتزام بتطبيق قرار رفع هامش ربح الصيدلى.