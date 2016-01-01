«المفاوضات السورية»: لا علم لنا بمحادثات موسكو مع المعارضة

(أ.ش.أ)

أكد عضو الهيئة العليا للمفاوضات بالمعارضة السورية، جورج صبرا، اليوم، أن الهيئة، لا علم ولا علاقة لها بمحادثات تقول موسكو إنها تجريها بين الحكومة السورية والمعارضة.

فيما ذكرت ذلك قناة “سكاي نيوز” الإخبارية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، تحدث عن مفاوضات مع المعارضة السورية قبل اجتماع مقرر في كازاخستان.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف قد أكد، في وقت سابق، اليوم، أن موسكو وطهران وأنقرة، ستقوم بدور الوساطة في اجتماع لممثلي المعارضة السورية المسلحة والحكومة السورية في يناير في الأستانا، عاصمة كازاخستان.