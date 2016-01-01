السفارة المصرية بروما تجمع شمل أسرة مصرية من ضحايا الهجرة غير الشرعية‎

صرح السـفير عمـرو حلمى سفير مصر لدى إيطاليا، بأن السفارة قد نجحت في العثور على طفلة مصرية من مواليد عام 2013، بأحد دور الرعاية في إيطاليا، بعد أن فقدتها أسرتها بسبب غرق إحدى مراكب الهجرة غير الشرعية، خلال محاولة الأسرة الهجرة إلى إيطاليا، وتفرق أفراد الأسرة خلال عملية إنقاذ ضحايا المركب.

وكانت أسرة الطفلة فور وصولها إلى الشواطئ المصرية، بعد عملية إنقاذ المركب، قد تقدمت بطلب إلى وزارة الخارجية لمحاولة العثور على الطفلة بين الناجين، حيث قام القنصل المستشار شريف الجمّال بالتواصل مع السلطات الإيطالية المعنية، وتم العثور على طفلة مجهولة الهوية بين الناجين، وفور التأكد من شخصية الطفلة، تم التنسيق مع السلطات الإيطالية لإنهاء إجراءات حضور والدي الطفلة إلى الأراضي الإيطالية وجمع شمل الأسرة مرة أخرى واستلامها من دار الرعاية.