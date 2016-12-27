"الكسب غير المشروع" ينتظر التحقيقات مع "متهم الرشوة الكبرى" لإخضاعه لقانون الكسب

كتب إبراهيم قاسم – محمد إبراهيم

أفادت مصادر بجهاز الكسب غير المشروع، بإن الجهاز ينتظر تفاصيل التحقيقات مع جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، المتهم بقضية الرشوة الكبرى، كما أن الجهاز يسعى نحو الحصول على ملف القضية لمتابعة التحقيقات والتحرى عن حقيقة ثروة المتهم، باعتباره موظفا عاما، ويخضع لقانون الكسب غير المشروع.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ضبطت اليوم، الثلاثاء، بمنزله وبحوزته 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار و2 مليون يورو ومليون ريال سعودى، من جرائم الرشوة، وذلك باعتباره موظفا عاما ويخضع لقانون الكسب غير المشروع.

وقالت المصادر، إن النيابة العامة ستحقق فى الشق الجنائى الخاص بقيام المتهم بارتكاب جريمة الرشوة، وإذا ما شارك جهاز الكسب غير المشروع بالتحقيق فسيكون خاصا فى الشق المالى، الخاص باستغلال النفوذ وتضخم الثروة والحصول على مكاسب غير مشروعة مشيرة إلى أن هيئة الرقابة الادارية.

وينص القانون رقم 62 لسنة 1975 والخاص بالكسب غير المشروع فى مادته الأولى بأنه يخضع لهذا القانون القائمون بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة عدا فئات المستوى الثالث.