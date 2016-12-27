"قانونية" الأهلي تجهز شكوى ضد الغانى أنطوى بعد هروبه

كتب رمضان حسن

تبدأ الشئون القانونية بالنادى الأهلي فى تجهيز شكوى ضد الغانى جون أنطوى مهاجم فريق الكرة الأول بعد هروبه إلى بلاده دون علم مسئولى القلعة الحمراء أو الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى لتقديمها إلى اتحاد الكرة.

واتخذ الأهلي قرارا بتوقيع عقوبة مالية كبيرة ضد أنطوى بسبب سفره دون إذن وعدم استجابته لمطالب الجهاز الفنى بالبقاء فى القاهرة حتى الانتهاء من مباراة القمة أمام الزمالك والسفر بعدها لغانا.

واستقر الأهلي بشكل رسمى على بيع أنطوى خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير القادم، لإفساح المجال أمامه لضم لاعب أجنبى خلال نفس الفترة.