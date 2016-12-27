موسكو: أدلة ارتكاب المسلحين لجرائم حرب بحلب ستسلم للمجتمع الدولى

موسكو (أ ش أ)

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الأدلة على ارتكاب المسلحين جرائم حرب فى حلب ستسلم قريباً إلى العسكريين الروس وسائل الإعلام الروسية والمجتمع الدولى.

وقالت زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفى، "نحن نتعرف على تفاصيل جديدة وجديدة بشأن ما حصل فى حلب، عندما كانت المدينة فى قبضة الإرهابيين والمتطرفين".

وأضافت: "لقد تم العثور على مقابر جماعية لعشرات الضحايا، والأسوأ من هذا أن هؤلاء كانوا يتعرضون للتعذيب". وذكرت زاخاروفا أن موسكو تأمل على أن يولى المجتمع الدولى الاهتمام بهذا الأمر".