رئيس رومانيا يرفض ترشيح «مسلمة» لرئاسة الوزاء

رفض الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، اليوم، ترشيح الحزب الاشتراكي، الفائز في الانتخابات التشريعية، سفيل شحادة لرئاسة الوزراء، مضيفًا ”درست الحجج المؤيدة والمعارضة وقررت عدم قبول الاقتراح”.

وبعد فوزه في انتخابات 11 ديسمبر، اقترح الحزب الاشتراكي، الأسبوع الماضي، سفيل شحادة والتي تنتمي إلى الأقلية ذات الأصول التركية في رومانيا، وكانت ستكون أول امرأة مسلمة على رأس حكومة في الاتحاد الأوروبي، وذلك بحسب ما نشرته سكاى نيوز عربية.

ولم يبرر يوهانيس، الذي ينتمي إلى اليمين الوسط، رفضه لكنه طلب من تحالف الحزب الاشتراكي الديموقراطي وائتلاف الليبراليين والديموقراطيين اقتراح اسم آخر.