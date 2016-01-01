«التعبئة والإحصاء»: 9.9 % معدل البطالة بين الشباب في المناطق العشوائية بـ 2016

(أ.ش.أ)

أعلن رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اللواء أبو بكر الجندى، نتائج مسح النشء والشباب فى المناطق غير الرسمية بالقاهرة الكبرى 2016، أن مشاركة الشباب فى قوة العمل بين غير الملتحقين بالتعليم فى المناطق العشوائية بلغت 58.7 % عام 2016، وأن مشاركتهم فى المناطق الحضرية الرسمية 60.1 %، مضيفًا أن معدل البطالة بين الشباب فى المناطق العشوائية بلغ 9.9 % فى 2016، وهو أقل من المعدل بالمناطق الرسمية عام 2014 والتى بلغت 12.2 %.

وأشار الجندى، خلال المؤتمر الذى عقده اليوم، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالاشتراك مع المجلس السكان الدولى، إلى أنه تم اختيار عينة من المناطق العشوائية وغير الرسمية التى اعتمدتها وزارة التخطيط وهيئة التنمية العمرانية، حيث تم سحب عينة ممثلة قوامها 2947 شابًا وفتاة فى الفئة العمرية من 15 إلى 29 عامًا على حوالى 3600 أسرة معيشية موزعة على إقليم القاهرة الكبرى.

وأفاد رئيس التعبئة والإحصاء، بأن نسبة الشباب ممن هم فى الفئة العمرية من 15 إلى 29، من العاملين بأجر ترتفع بصورة غير رسمية فى المناطق العشوائية حيث بلغ 59% فى عام 2016، بينما بلغت تلك النسبة 56 % فى عام 2014 فى المناطق الحضرية.

ولفت إلى أن استراتيجية مصر 2030، تشير إلى ضرورة تبنى حلول جذرية لتنمية المناطق العشوائية الصالحة للتنمية، وذلك عن طريق إنشاء 7.5 مليون وحدة سكانية بنهاية عام 2030، بواسطة القطاع الحكومة و الخاص و القطاع التعاونى الأهلى إلى جانب حل مشكلة العشوائيات بصفة نهائية بحلول عام 2030.