عدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الطعن على اختيار دائرة عمليات رابعة

(أ.ش.أ)

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من أحد المحامين عن القياديين بجماعة الإخوان الإرهابية، باسم عودة وعصام العريان، لبطلان قرار محكمة استئناف القاهرة بتوزيع قضية “غرفة عمليات رابعة” على الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد.

وذكرت المحكمة في أسباب حكمها، أن قرارات توزيع الدعاوى على المحاكم، من القرارات القضائية وليست قرارات إدارية، ومن ثم لا تختص محاكم القضاء الإداري بنظرها.

وكان مقيمو الدعوى قد ذكروا، أن القضية تم توزيعها على دائرة المستشار حسن فريد، وأنه طبقًا للتوزيع الذي أقرته الجمعية العامة لمحكمة استئناف القاهرة، فإن دائرة محكمة أخرى هي التي تختص بنظر القضية، زاعمين أن هذا الأمر يمثل مخالفة قانونية تبطل المحاكمة برمتها.