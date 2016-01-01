تأجيل محاكمة متهمي هجوم فندق الأهرامات لـ 15 فبراير

قررت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة باكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، فى القضية المعروفة إعلاميًا باسم “فندق الأهرامات الثلاثة”، والمتهم فيها 26 متهمًا، بينهم 23 متهمًا محبوسًا، و3 هاربين، بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم لجلسة 15 فبراير للشهود.

وأسندت لهم النيابة اتهامات بأنهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016، قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلًا عن ارتكاب جرائم التجمهر، واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.‏