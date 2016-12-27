لجنة النقل بالبرلمان: جلال السعيد أكد استدانة السكة الحديد بـ39 مليار جنيه

كتب محمد مجدى السيسى

قال وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن جلال السعيد وزير النقل، اعترف خلال الاجتماع المغلق المنعقد اليوم بمقر اللجنة بالبرلمان، بوجود مشكلات بهيئة السكة الحديد، وإن الديون المتراكمة عليها تقدر بنحو 39 مليار جنيه.

وأضاف "قرقر" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إن وزير النقل فند تلك الديون، بأنها تضم 22 مليار جنيه لبنك الاستثمار، وهى قروض وفوائد عليها حصلت عليها الهيئة، و3.4 مليار خاصة لهيئة البترول، و11 مليار أجور مرتبات.

وأشار وكيل اللجنة إلى إن الوزير عرض خطة إصلاح وهيكلة السكة الحديد، وإنه وعد باجتماع عاجل خلال 6 أشهر، لبحث نتائج التطوير، متابعاً: "أكدت عليه إننا سنفتح ملف النقل البحرى بعد ملف هيئة السكة الحديد".