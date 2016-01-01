وزارة المالية: ندرس رفع الحد الأدنى للأجور و منح خصم ضريبي لشريحة الدخل الأقل من الخاضعين

شيماء مصطفى

عن الحد الأدنى للأجور و جهود وزارة المالية، صرح النائب لـ وزير المالية عن السياسات الضريبية، السيد “عمرو المنير”، بأن وزارة المالية تعمل حالياً على دراسة إجراء عن تعديل دستوري يختص بمنح الشرائح ذات الدخل الأقل من المواطنون الخاضعون لضريبة أرباح تجارية أو صناعية أو المرتبات خصم ضريبي، مع تأثير ذلك على موازنة الدولة العامة، بحيث أن دخل المواطن كلما ارتفع تقل معه النسبة من خصم الضريبة الذى تم حصوله عليه.

و جاء هذا من خلال مداخلة تليفونية من السيد “عمرو المنير”، مع الإعلامية “لميس الحديدي”، أثناء تقديم برنامجها، برنامج “هنا العاصمة”، و الذي تم عرضه في حلقة مساء أمس الإثنين الموافق 26 ديسمبر 2016، و تم بثه على القناة الفضائية المصرية، قناة “سي بي سي”.



الشرائح التى سوف تستفيد من منح الخصم الضريبي

موضحاً نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بأن الشرائح ذات الدخل الأقل هى ما بين الـ 650 جنيه إلى الـ 30 ألف جنيه و تستحق عليه ضريبة بنسبة تبلغ نحو الـ 10%، بينما شرائح الدخل ما بين الـ 30 أف جنيه إلى الـ 45 ألف جنيه تستحق عليه ضريبة بنسبة تبلغ نحو الـ 15%، و حاليا يدرس منح خصم نسبة من ذلك الخصم الضريبي تصل نسبتة من الـ 30% إلى الـ 40% من القيمة الضريبية.



المالية تدرس ملف رفع الحد الأدنى للأجور

ملفتاً السيد “عمرو المنير”بأن وزارة المالية بصدد الدراسة لـ رفع الحد الأدنى للأجور ، و أوضح بأن ذلك الملف ليس إختصاصه، و هو مسئول فقط عن السياسات الضريبية.