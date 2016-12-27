ننشر اسم مسئول مشتريات مجلس الدولة المتهم بقضية الرشوة (تحديث)

كتب محمد إبراهيم

تفحص هيئة الرقابة الادارية الاحراز والمستندات الخاصة بقضية ضبط مدير عام التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة عقب تلقية رشوة تمهيداً لعرضة على نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيق.

وكشف مصدر أن المتهم يدعى جمال الدين محمد ابراهيم اللبان ، ويعمل بإحدى الجهات القضائية كمدير عام للمشتريات والتوريدات.

يذكر أن هيئة الرقابية الإدارية تمكنت من ضبط مسئول المشتريات بإحدى الجهات عقب تقاضيه رشوة، وبتفتيش منزله تم العثور على 24 مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلى 4 مليون دولار أمريكى و2 مليون يورو ومليون ريال سعودى، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التى يملكها.