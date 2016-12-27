ضبط 2 طن سماد مدعم بالوادى الجديد قبل تهريبها لبيعها فى السوق السوداء

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

تمكنت قوة من مباحث مديرية أمن الوادى الجديد ومباحث قسم شرطة الخارجة من ضبط سيارة ربع نقل عليها شحنة من السماد المدعم وغير المصرح ببيعه فى الأسواق، حيث تم التحفظ على السيارة وتحريز الشحنة المضبوطة وتحرر بها المحضر رقم 2901 إدارى قسم شرطة الخارجة لسنة 2016م، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء عصام بدير، مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بضبط السيارة رقم 3330 نقل الوادى قيادة المدعو "إبراهيم.م " 45 سنة سائق ومقيم بإحدى قرى الخارجة وعليها 40 شيكارة سماد مدعم تزن 2 طن، أثناء محاولة تهريبها خارج المحافظة، لبيعها فى السوق السوداء، تم تحريز الكمية المضبوطة وتحرر بها المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.