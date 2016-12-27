وصول 10 أمناء شرطة لنظر تجديد حبسهم بتهمة الاعتراض على نظام العمل الجديد

كتب أحمد إسماعيل

وصل منذ قليل، 10 أمناء شرطة بالسياحة لمحكمة جنوب القاهرة بالسيدة زينب، لنظر تجديد حبسهم لاتهامهم بالتجمهر أمام مبنى الإدارة اعتراضاً على نظام العمل الجديد .

وقررت نيابة حوادث جنوب القاهرة، بإشراف المستشار وائل شبل المحامى العام الأول للنيابات، فى وقت سابق، بحبس 10 أمناء بشرطة السياحة 4 أيام على ذمه التحقيقات، لاتهامهم بالتجمهر أمام مبنى الإدارة اعتراضاً على نظام العمل الجديد .

وكشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوب القاهرة التى أجراها أحمد شادوفة وأحمد معاز وأحمد عبد العزيز، قيام المتهمين المقبوض عليهم بتاريخ 21 ديسمبر بالتحريض على التجمهر أمام مبنى الإدارة، ورفض نظام العمل الجديد، والامتناع عن نزول الخدمات، وبالفعل تجمهر ما يقرب من 100 فرد ورددوا عبارات رافضة للنظام، وأعلنوا امتناعهم عن العمل، فتوجه عدد من الضباط بالإدارة للتحدث مع قادة التجمهر، ولكنهم بادروا بالاعتداء عليهم برشقهم بالحجارة، ثم دعا مدير الإدارة لعقد اجتماع معهم، ولكنهم رفضوا، فأمر بإلقاء القبض عليهم فتم القبض على 10 ولازال 7 هاربين.