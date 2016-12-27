حبس عاطل ضبط بحوزته 2 كيلو بانجو قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حبس عاطل ضبط بحوزته 80 لفافة بانجو تزن 2 كيلو جرام، وفرد خرطوش، قبل ترويجها على المتعاطين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن العميد حسين غنيم مفتش المباحث، والرائد محمد عبد الصمد رئيس مباحث مركز شبين الكوم، والنقيب محمد جمال معاون مباحث المركز، من ضبط "وائل حمودة" 40 عاما، مقيم ميت الموز، وبحوزته 80 لفافة بانجو تزن 2 كيلو جرام، وفرد خرطوش قبل ترويجها على المتعاطين، فتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.