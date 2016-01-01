توقيع بروتوكول لتطوير العملية التعليمية لمتحدي الإعاقة بتكلفة 75 مليون جنيه

(أ.ش.أ)

شهدا المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، اليوم، مراسم الاحتفالية التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بمناسبة توقيع بروتوكول مشترك بين الجانبين لتطوير العملية التعليمية للأشخاص متحدي الإعاقة في مصر، يأتي ذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لتمكين متحدي الإعاقة باستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومواكبة للاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

حضر الاحتفالية لفيف من قيادات وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم، وعدد كبير من متخذي القرار والساده المعلمين بوزارة التربية والتعليم، بالإضافة الى نخبة من الشركات المصرية والعالمية المعنية بهذا الشأن.

وأكد القاضي أن دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يعد محورًا رئيسيًا في استراتيجية عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث إن ثقافة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي ثقافة دامجة وممكنة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن جهود الوزارة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام التكنولوجيا معروفة ومقدرة علي المستوي الدولي، مضيفًا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتلقى العديد من الدعوات من المؤسسات الدولية لعرض تجربتها الناجحة والرائدة في تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام التكنولوجيا.

تتضمن بنود البروتوكول التأهيل التكنولوجي لعدد 3000 مدرسة من مدارس التربية الخاصة والدمج التعليمي، وتدريب نحو 30000 معلم من معلمي تلك المدارس على استخدام التكنولوجيا المساعدة والحاسب الآلي، لرفع كفاءة التعليم في هذه المدارس، وتقدر التكلفة الاجمالية لتنفيذ هذا الاتفاق نحو 75 مليون جنيه، والتي تعد هي التكلفة الاكبر التي توجه لدعم الطلبة ذوي الاعاقة في تاريخ وزارة التربية والتعليم.