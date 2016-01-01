السيسى يستعرض تطوير “الإنتاج الحربى” ومواكبة التطور فى مجال التسليح

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، و داليا خورشيد وزيرة الاستثمار.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على جهود تطوير وزارة الإنتاج الحربى للحفاظ على دورها الأساسى فى تطوير المنتجات والصناعات العسكرية وتحديث خطوط الإنتاج العسكرى، لتلبية احتياجات القوات المسلحة ومواكبة التطور العالمى فى مجال التسليح، فضلاً عن زيادة مساهمتها فى المشروعات القومية، التى تنفذها الدولة، وكذا احتياجات القطاع المدنى، وذلك من خلال ما تمتلكه من قاعدة تصنيعية وامكانيات تكنولوجية متطورة.

وقدم وزير الإنتاج الحربي عرضاً لتطور الطاقات والقدرات الإنتاجية والتصنيعية للوزارة فى مجالات متعددة تشمل محطات تنقية المياه والصرف الصحى، وأنظمة الرى الحديثة، وصناعات الحديد والصلب والأسمدة والكيماويات، ومستلزمات البناء والتشييد، وخدمات البيئة والصحة العامة، والطاقة الكهربائية ونظم المعلومات والأنظمة الالكترونية، وصناعات الأجهزة المنزلية.

ومن جانبها، أوضحت وزيرة الاستثمار، تطورات التنسيق الجارى بين وزارتى الاستثمار والإنتاج الحربى بشأن الترويج لإمكانات قطاع الإنتاج الحربى داخلياً وخارجياً، وإدماجها ضمن الخريطة الاستثمارية للدولة، بما يعزز قدرة مصر على جذب استثمارات جديدة وتنمية الاقتصاد القومى.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بتعظيم الاستفادة من امكانيات قطاع الإنتاج الحربى لتعميق التصنيع المحلى للمنتجات المدنية وتلبية متطلبات المشروعات القومية.

كما وجه الرئيس بالتوسع فى ذلك الإنتاج بالتعاون مع بقية أجهزة الدولة والمحافظات والقطاع الخاص، وذلك بهدف المساهمة في زيادة الصادرات والحد من الواردات، وبما يؤدي إلى تقليل الطلب على العملات الصعبة.

وشدد الرئيس في هذا الإطار على ضرورة ضمان أعلى درجات الجودة للمنتجات، التى يتم تصنيعها، بهدف تقديم أفضل مستويات الخدمة للمواطن المصرى، وخاصة فى ضوء ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة من الخارج.