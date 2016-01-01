بالصور : أم تضع طفلها بالغسالة لتلتقط معه صورة سيلفي و الشرطة تتهمها بالإهمال

سمر العشري

الأمومة رسالة سامية لا يمكن لأي شخص أن يقوم بها مثلها، تتمثل بالحنان والرعاية والإهتمام ،فدائما نسمع مقولة "لو جردت المرأة من كل فضيلة فكفاها فخرا أنها نالت شرف الأمومة" فهذه المقولة ان دلت على شىء فإنما تدل على دور المرأة في تربية ابنائها ورعايتهم طوال مراحل عمرهم دون تقصير أو اهمال قد تقع به الأم دون قصد منها، ولكن بالنهاية ربما يؤدي هذا الإهمال إلى ما لا يحمد عقباة .

هذا بالفعل ما حدث لأم بريطانية الجنسية تدعى سيتوارت فقد قامت بوضع طفلها المصاب بمتلازمة دارون بالغسالة الكهربائية ، وأغلقت باب الغسالة عليه ووضعت يدها على الباب وأخذت تلتقط بعض صور السلفي ، والغريب بالأمر أنها بعد أن قامت بالتقاط هذه الصور قامت بمشاركتها على موقع التواصل الإجتماعي، ليضحك عليها أصدقائها كنوع من الدعابة أنها صورت طفلها داخل الغسالة

بعد أن نشرت الأم الصور على الفيس بوك لتضحك هى وأصدقائها كنوع من المزح انقلت الوضع رأسا على عقب فقد فوجئت "سيتوايت" بالشرطة التي جاءت لتقبض عليها بتهمة الإهمال الجسيم، وكيف تضع طفل لا يتجاوز عمره العامين بالغسالة وتغلق الباب عليه بهذه الطريقة التي لا تجعله لا يستطيع الخروج .

وسرعان ما انتشرت هذه الصور على موقع التواصل الفيس بوك، وقد علق عليها الآلاف من الناس واعتبروا أن ما قامت به الأم نوعا من الإهمال الذي لا يمكن تقبله ورأى البعض ضرورة معاقبتها ،ورأى البعض الأخر انها غير جديرة بأن تكون أم مثالية ولابد من وضع الطفل بدار رعاية لحمايته من تصرفات أمه المهملة معللين ذلك أنه نتصرفها هذا ربما قد يموت لو تركته بالغسالة أكثر من ذلك بسبب الإختناق .

وبعد الإفراج عن الأم قامت بالتصريح لأحد الصحف البريطانية، أنها تحب ابنها كثيرا وأنها فعلت ذلك كنوع من الدعابة والمزح وأشارت أن ابنها يحب الغسالة كثيرا وكان يضحك وهى تضعه بداخلها .