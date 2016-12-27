طرق دبي تعد خطة مُحكَمَة للحركة المرورية لليلة رأس السنة الميلادية

في إطار الاستعدادات لاستقبال الاحتفالات بليلة رأس السنة الميلادية 2017، وضعت هيئة الطرق والمواصلات، خطة مُحكَمَة وشاملة للحركة المرورية، وخدمات وسائل النقل الجماعي، خلال يوم السبت الموافق 31 ديسمبر 2016، بهدف تلبية احتياجات الجمهور ومستخدمي الطريق، للإسهام في تقديم أفضل الخدمات، التي تُمكّن الجمهور من استخدام وسائل النقل الجماعي أو الخاص، بشكل آمن وسهل للجميع.

وقالت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة رئيس فريق إدارة الحركة المرورية والتعامل مع الخطط التشغيلية خلال المناسبات والفعاليات السنوية: أعدت الهيئة الخطط التشغيلية اللازمة لخدمة الركاب خلال ليلة عطلة رأس السنة الميلادية 2017، التي عادةً ما تشهد ازدحاماً في هذا الوقت من كل عام، موضحة أن الخطة تشمل أولاً منطقة برج خليفة، حيث يجري تركيب عدد كبير من اللوحات الإرشادية، لتوجيه المرور من وإلى منطقة برج خليفة، على أكثر من اتجاه، سواءً من شارع عود ميثاء، عبر شارع الأصايل، أو من خلال جسور زعبيل عبر شارع السعادة، أو استخدام شبكة الطرق الداخلية، في منطقة الخليج التجاري، للوصول إلى شارع الشيخ زايد، وشارع الخيل لتخفيف الضغط عن شارع المركز المالي، ولضمان انسيابية الحركة المرورية، ستجري مراقبة الإشارات الضوئية، والتحكم بها على شارعي المركز المالي وبوليفارد محمد بن راشد، بهدف تحقيق أعلى انسيابية مرورية ممكنة، في ساعات الذروة المختلفة.

وأضافت المهندسة ميثاء: ستغلق الشوارع التالية في هذه الليلة وهي: بوليفارد محمد بن راشد، من الساعة 06:00 مساءً أو 08:00 مساءً، واستنادا إلى الوضع العام للحركة المرورية، وإغلاق شارعي المركز المالي السفلي والعلوي الساعة 08:00 مساءً، وشارع السعادة وسيكون الإغلاق كالتالي: إغلاق تقاطع المروج روتانا المؤدي إلى منطقة برج خليفة والنفق، الساعة 06:00 مساء وإغلاق تقاطع زعبيل الساعة 08:00 مساء، وإغلاق دوار أبراج الإمارات المؤدي إلى شارع السعادة الساعة 10:00 مساءً، وسيغلق شارع الأصايل الساعة 4 عصرا، وسيكون إغلاق هذا الشارع لاستخدامه مسارا لوسائل المواصلات العامة، ومرور مركبات الطوارئ، وسيغلق شارع الصكوك الساعة 08:00 مساء، ومحطة مترو برج خليفة من الساعة 10:00 مساء وحتى الساعة 06:00 من صباح اليوم التالي.

وأشارت إلى أن الهيئة ستوفر (5) آلاف موقف خارج منطقة الحدث، ويمكن للجمهور استخدامها عند الانتقال إلى موقع الحدث، إلى جانب وجود (17) ألف موقف للمركبات في منطقة إعمار: (مواقف دبي مول والمواقف المحيطة)، من خلال تسيير خطوط حافلات تستخدم مسارات مخصصة لها، وهذه المواقف البديلة هي كالتالي: مواقف نادي الوصل (2000) موقف، ومواقف مصلى العيد (منخول) (1500) موقف، ومواقف إدارة الإقامة وشؤون الأجانب بمنطقة الجافلية (500) موقف، ومواقف حديقة زعبيل (1000) موقف.

وقالت: وستوفر الهيئة لوحات إرشادية دالة على المواقف البديلة، وكذلك لوحات إرشادية لاستخدام شبكة الطرق الداخلية في منطقة الخليج التجاري، للوصول إلى شارع الشيخ زايد، وشارع الخيل لتخفيف الضغط عن شارع المركز المالي.

وأضافت: خلال احتفالية رأس السنة للأعوام الماضية، حددت الهيئة منطقة لعبور المشاة بشكل نظامي على شارع الشيخ زايد بالقرب من محطة مترو برج خليفة، تحت إشراف أفراد من شرطة دبي، وفريق الخطة التشغيلية للهيئة، وقد أثبتت فعاليتها، حيث سُمِحَ للمشاة بعبور شارع الشيخ زايد بشكل منظم بالتناوب مع تسيير حركة المركبات على الشارع: (مثلاً: تخصيص دقيقتين للمشاة وثلاث دقائق للمركبات). وعليه: سيجري العمل بالخطة نفسها مع نشر عدد أكبر من أفراد شرطة الطوارئ، بمحاذاة منطقة برج خليفة، لمنع تدافع الجمهور، وتوجيههم لعبور الشارع من المنطقة المخصصة.

وسوف تجري مراقبة الإشارات الضوئية على شارع المركز المالي، وشارع بوليفارد محمد بن راشد، والتحكم بها لضمان انسيابية الحركة المرورية في ساعات الذروة المختلفة، بالتنسيق مع غرفة عمليات إعمار.

وسوف تستخدم الشاشات الذكية المتغيرة لتنبيه مستخدمي الطريق، عند إجراء الإغلاقات المطلوبة، وتوجيه الجمهور لاستخدام المواقع البديلة لمواقف المركبات، مع نشر أفراد فريق الخطة التشغيلية للهيئة في الموقع، للتنسيق مع الشرطة وإعمار، لضمان تنفيذ الخطة المرسومة وإجراء الإغلاقات المطلوبة.

الحافلات العامة

سيتم تشغيل (160) حافلة مُغذية لمحطات المترو والمواقف البديلة لمركبات الأجرة، إضافة إلى الخطوط الحالية، التي تخدم المنطقة على النحو التالي:

خط حافلات على شارع الشيخ زايد، بالاتجاه إلى أبوظبي لنقل الجمهور، من أمام مترو برج خليفة إلى محطة مترو بنك نور الإسلامي من خلال (20) حافلات.

(70) حافلة لخط حافلات من شارع الخدمة على شارع الشيخ زايد، إلى (مواقف نادي الوصل، ومواقف زعبيل، ومواقف الجافلية: (مواقف الإقامة وشؤون الأجانب وديرة سيتي سنتر).

(10) حافلة لخط حافلات على شارع السعادة، لنقل الجمهور من موقع الحدث إلى مواقف المركز التجاري، ومواقف نادي الوصل، والعودة إلى الموقع نفسه أو موقع التحميل على شارع الأبراج: (خلف فندق فيدا)، وذلك بناء على التنسيق مع الفريق التشغيلي في الموقع.

خط حافلات مكوّن من (30) حافلات، لنقل الجمهور من محطة مترو الخليج التجاري، إلى مواقف نادي الوصل، والعودة الى منطقة التحميل والتنزيل، على شارع الأبراج.

(20) حافلة ستخصّص لخط من منطقة التحميل والتنزيل، على شارع الأبراج، عبر شارع الأصايل إلى مواقف نادي الوصل، مع إمكانية الانتقال ونقل الجمهور غلى ديرة سيتي سنتر، والعودة إلى منطقة التحميل والتنزيل نفسها.

وخط من (10) حافلة لنقل الجمهور من الساحة الرملية خلف صحيفة البيان، بجانب القناة المائية إلى ديرة سيتي سنتر، عبر شارع أم عمارة، وشارع الشيخ زايد، وشارع ميدان، وشارع الشيخ راشد.

ومن المتوقع أن تسهم خطة تشغيل الحافلات في تسهيل وصول الحافلات بشكل أسرع من وإلى منطقة برج خليفة، خصوصاً خلال وقت مغادرة الجمهور، حيث من المتوقع أن يجري نقل (22) ألف راكب خلال وقت المغادرة ما بين الساعة 12:30 والساعة 4:00 صباحا، مع توفير لوحات إرشادية لتوجيه الجمهور، لاستخدام الحافلات العامة، في منطقة التحميل والتنزيل على شارع الأبراج (خلف فندق فيدا). وستحدد مواقع وقوف الحافلات المغذية مع الاستفادة من تطبيق مبدأ تخصيص مسارات خاصة للحافلات لتسهيل حركتها، مع تشغيل خدمة الحافلات على مدار 24 ساعة، بالتزامن مع تشغيل محطات المترو، ومن المتوقع أن يبلغ عدد مستخدمي خطوط الحافلات خلال يوم الفعالية (60) ألف راكب.

خدمات المترو والترام

من المتوقع أن يصل عدد مستخدمي المترو خلال فترة الفعاليات: يوم السبت 31/12/2016: (900) ألف راكب، ويوم الأحد 1/1/2017: (480) ألف راكب، وبزمن تقاطر يتراوح بين 2,38 دقيقة و8 دقائق في ساعات الذروة.

ومن المتوقع أن يصل عدد مستخدمي الترام خلال فترة الفعالية: يوم السبت 31/12/2016: (28) ألف راكب، ويوم الأحد 1/1/2017: (19,5) ألف راكب.

خدمات مركبات الأجرة

ستحدد مواقع لمركبات الأجرة في المواقف البديلة:

(نادي الوصل، مصلى العيد (منخول)، إدارة الإقامة وشؤون الأجانب بمنطقة الجافلية، حديقة زعبيل، شارع الأصايل)، حيث سيجري نقل الجمهور من مواقع استخدام المسارات المخصصة لمركبات الأجرة، لتسهيل عملية وصولها إلى الموقع.

ومن المتوقع نقل (36) ألفا، و(450) راكبا من خلال (17) ألفا و(160) رحلة لمركبات الأجرة خلال إقامة فعاليات الاحتفال برأس السنة الميلادية 2017.

الألعاب النارية على القناة المائية

وعن الخطة التشغيلية الخاصة بوسائل النقل البحري، لضمان إطلاق الألعاب النارية بهذه المناسبة على امتداد القناة المائية، من منطقة برج خليفة إلى موقع برج خور دبي الجديد في منطقة الخيران، ستكون الخطة التشغيلية كما يلي: سيجري إيقاف الحركة الملاحية على القناة المائية لجميع اليخوت، بالتنسيق مع شرطة الموانئ، وشرطة أمن المواصلات، من الساعة 10:00 مساء يوم 30/12/2016 وحتى الساعة 06:00 من صباح يوم 1/1/2017 في الجزء الواقع من شارع جميرا إلى منطقة راس الخور، في الوقت الذي سيستمر نقل الركاب بتاريخ 31/12/2016 من محطات النقل البحري: (مراسي، وشارع الشيخ زايد، وقناة دبي) للرحلة الأولى والثانية، مع إلغاء الرحلة الثالثة الساعة السابعة مساء، حتى يتسنى لمنظم الفعالية التجهيز للألعاب النارية على طول القناة المائية، مع إغلاق جسور المشاة على القناة المائية، وإيقاف المصاعد المساندة، وذلك حفاظا على السلامة العامة للجمهور، إضافة الى إغلاق رصيف المشاة على جسر الشيخ زايد أعلى القناة المائية.