تأجيل دعوى محتكري الأدوية لـ 31ديسمبر المقبل

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، محاكمة 13 متهمًا في قضية الاحتكار في قطاع توزيع الأدوية، وذلك بعد تورط عدد من رؤساء شركات توزيع الأدوية في اتباع سياسات أدت إلى رفعه في السوق المصري، لجلسة 31 ديسمبر لإعلان المتهم الثالث عشر والرابع عشر بعريضة الدعوى الجنائية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد الله، المدعي بالحق بالمدني، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عثر علي اتفاق مكتوب في عام 2014، بين 5 شركات وهم “ابن سينا فارما، مالتي فارما للأدوية والكيماويات، شركة رامكو فارما، الشرق الأوسط للكيماويات، شركة المتحدة للصيادلة”، علي توحيد السياسات البيعية والتسويقية المتمثلة في تقليص فترات الإئتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق علي السداد الأجل لقيمة مشترياتهم، وطبقًا لهذا الاتفاق فإذا كانت قيمة المشتريات للصيدلي أقل من 1000 جنيه فلاتوجد أي مميزات خصم لصالحه.