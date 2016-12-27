«طرق دبي» تعلن مواعيد خدماتها خلال ليلة وعطلة السنة الميلادية الجديدة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن مواعيد العمل في خدماتها كافة خلال ليلة وعطلة السنة الميلادية الجديدة يومي السبت (31 ديسمبر 2016) والأحد الموافق (1 يناير 2017). وتشمل خدمات الهيئة مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، مترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومدارس ومعاهد تعليم قيادة السيارات، وفحص وتسجيل المركبات.

وأوضحت موزة المري مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في الهيئة، أنه سيتم تعطيل مراكز إسعاد المتعاملين خلال ليلة وعطلة السنة الميلادية الجديدة وستكون مواقف المركبات الخاضعة للتعرفة جميعها في إمارة دبي مجانية باستثناء مواقف سوق السمك والمتعددة الطوابق ليوم الأحد الموافق 1 يناير 2017 على أن يستأنف تفعيل التعرفة يوم الاثنين الموافق 2 يناير 2017.

وأشارت مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي إلى ساعات عمل مترو دبي خلال العطلة كالتالي: ستعمل محطات الخط الأحمر يوم السبت 31 ديسمبر من الساعة 5:30 صباحاً وحتى الساعة 12:00 منتصف الليل. وستعمل محطات هذا الخط يوم الأحد 1 يناير 2017 من الساعة 12:01 ظهرا وحتى الساعة 12:00 منتصف الليل.

> فيما ستعمل محطات الخط الأخضر يوم السبت 31 ديسمبر من 5:50 صباحاً وحتى 12:00 منتصف الليل. وستعمل محطات هذا الخط يوم الأحد 1 يناير 2017 من الساعة 12:01 ظهرا وحتى الساعة 12:00 منتصف الليل. كما سيتم في يوم الأحد 1 يناير 2017 إيقاف خدمة المترو السريع (مترو إكسبرس).

وأوضحت المري أن ترام دبي سيعمل خلال يوم السبت 31 ديسمبر من الساعة 6:30 صباحا وحتى الساعة 12:00 منتصف الليل، فيما سيعمل الترام يوم الأحد 1 يناير 2017 من الساعة 12:01 صباحاً وحتى الواحدة من صباح اليوم التالي الاثنين 2 يناير 2017.

أما فيما يتعلق بمواعيد عمل الحافلات العامة (باص دبي) ستكون في 1 يناير 2017 كما يلي: أولا محطات الحافلات العامة، ومنها المحطات الرئيسة مثل سوق الذهب، حيث ستعمل الحافلات من الساعة 4:25 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل، ومحطة الغيبية من الساعة 4:30 صباحاً وحتى 12:00 منتصف الليل، أما المحطات الفرعية مثل السطوة، ستعمل الحافلات فيها من الساعة 4:57 صباحاً وحتى 11:35 مساء، باستثناء خط C01 الذي سيعمل على مدار الساعة، ومحطة القصيص من الساعة 4:40 صباحاً وحتى 12:00 منتصف الليل، فيما ستعمل الحافلات في محطة القوز الصناعية من الساعة 5:00 صباحاً وحتى 11:30 مساءً، أما محطة جبل علي، فستعمل من الساعة 5:00 صباحا وحتى الساعة 12:00 منتصف الليل.

أما محطات الحافلات المغذية للمترو (الراشدية، مول الإمارات، ابن بطوطة، برج خليفة، اتصالات، أبو هيل) فستقدم خدماتها من الساعة 5:00 صباحا وحتى 12:20 بعد منتصف الليل، علماً بأن جميع خطوط الحافلات المغذية للمترو ستتواكب مع مواعيد عمل رحلات المترو.

أما مواعيد عمل حافلات عبر المدن في 1 يناير 2017 فستكون كما يلي: تقدم المحطات الرئيسة مثل الغبيبة خدماتها على مدار الساعة إلى محطة الجبيل في الشارقة، ومن الساعة 5:00 صباحاً وحتى 12:25 بعد منتصف الليل إلى أبوظبي، فيما تقدم المحطات الفرعية خدماتها مثل: محطة حافلات ميدان الاتحاد من الساعة 4:30 صباحاً وحتى 1:25 من صباح اليوم التالي، ومحطة السبخة من الساعة 6:15 صباحاً وحتى 1:30 من صباح اليوم التالي، ومحطة ديرة سيتي سنتر من الساعة 5:35 صباحاً وحتى 11:30 مساءً، ومحطة الكرامة من الساعة 6:10 صباحاً وحتى 10:20 مساءً ومحطة النادي الأهلي من الساعة 6:05 صباحا وحتى 10:25 مساء.

> فيما ستكون مواعيد عمل المحطات الخارجية كخط الشارقة (التعاون) من الساعة 5:30 صباحا وحتى الساعة 10:00 مساء، وخط عجمان من الساعة 4:30 صباحاً وحتى 11:00 مساءً، وخط الفجيرة من الساعة 5:55 صباحاً وحتى 9:05 مساءً، أما خط حتا، فسيعمل من الساعة 5:30 صباحاً وحتى 9:30 مساءً.

وأشارت مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي إلى مواعيد عمل وسائل النقل البحري خلال العطلة المذكورة وهي كما يلي: الباص المائي في محطة المارينا (مارينا مول، مارينا ووك، مارينا تيراس، مارينا بروميناد) من الساعة 12:00 ظهراً حتى الساعة 12:00 منتصف الليل، أما ساعات عمل التاكسي المائي، فستكون من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 10:00 مساءً، فيما سيعمل فيري دبي في محطة الغبيبة بمعدل 5 رحلات باتجاه دبي مارينا مول وهي كالتالي: الساعة 11:00 صباحاً، 1:00 ظهراً، 3:00 بعد الظهر، 5:00 مساء و 6:30 مساءً.

أما في محطة المارينا، فسيعمل الفيري بمعدل 5 رحلات باتجاه محطة الغبيبة: الساعة 11:00 صباحاً، 1:00 ظهراً، 3:00 بعد الظهر، 5:00 مساء و6:30 مساءً. وستعمل محطات قناة دبي المائية كالتالي: من محطة الجدّاف إلى محطة قناة دبي المائية بمعدل 3 رحلات هي 10:00 صباحا، 12:00 منتصف النهار و5:30 مساء. ومن محطة قناة دبي المائية إلى محطة الجدّاف بمعدل 3 رحلات هي 12:05 ظهرا، 2:05 ظهرا و7:35 مساء.

فيما ستعمل العبرات الكهربائية خلال عطلة السنة الميلادية الجديدة في القرية العالمية من الساعة 4:00 عصراً وحتى 12:00 منتصف الليل، وفي برج خليفة ستعمل من الساعة 6:00 مساءً وحتى 11:00 مساءً، وفي محطة الممزر ستعمل العبرة الكهربائية من الساعة 2:00 ظهرا وحتى 12:00 منتصف الليل. وستعمل عبرات الخور كالتالي: (محطات الغبيبة، بني ياس، سوق دبي القديم) من 10:00 صباحا وحتى 12:00 منتصف الليل. وستعمل العبرات المكيّفة كالتالي: (الجدّاف دبي فيستفال سيتي) من 7:00 صباحا وحتى 12:00 منتصف الليل.

وأوضحت موزة المري: أنه سيتم تعطيل مراكز فحص وتسجيل المركبات خلال عطلة السنة الميلادية الجديدة يوم الأحد 1 يناير 2017 وسيستأنف العمل فيها يوم الاثنين الموافق 2 يناير 2017.