ضوابط جديدة لصرف مرتبات شهر يناير 2017 للعاملين بالتربية والتعليم

سمر العشري

أصدرت وزارة المالية تعليمات وضوابط جديدة لصرف مرتبات شهر يناير 2017 لجميع العاملين بوزارة التربية والتعليم سواء المدرسين أو الإداريين أو بالنسبة للمدرسين المعينين بعد التعاقد وتهدف هذه التعليمات إلى زيادة المرتبات بداية من شهر يناير 2017 لهذه الفئات .

أولا : بالنسبة للمدرسين تتضمن إضافة علاوة دورية حسب الدرجة وتعديل معاشات الأساسى بناء على ذلك وتعديل نسب ال 7% زمالة، ونسبة ال 5 % عمالية، وخصم 45 قرش دمغة معلمين للنقابيين والمعينين الجدد وتعديل الحد الأقصى للمعاشات نسب ال 1% ، وال 10% وال 15 %، وزيادة الحد الأقصى لخصم المعاشات من الأساسى ليكون 1075 جنيه، وبالنسبة للضرائب على المدرسين يساوى قيمة ما تم خصمه من ضرائب عن عام 2016 ويقسم على 12 شهر .

ثانياً : أما بالنسبة للإداريين فإن أساسى مرتب شهر 12 يتم ضربه فى 9% والناتج يتم جمعه على الأساسى ويكون ذلك هو الأساسى الجديد للإداريين فى 1-7-2016، أما الأجر الوظيفى فيتم ضربه فى 7% والناتج يتم وضعه فى خالنة منفصله تحت اسم قيمة ال 7%، والمتغير يساوى جملة الأجر الوظيفى + 7% + الأجر المكمل ويطرح منه أساسى 1-7-2016 الجديد والناتج يؤخذ منه المعاشات المتغيرة .

ثالثاً: بالنسبة للمعينين الجدد من المدرسين بعد التعاقد يتم أضافة جميع من تم تعينهم فى كشف مرتب الأساسين ومن هو محول بنك فيهم يضاف على كشف البنك مع إحضار صورة من خطاب التوجيه صورة طبق الأصل وإقرار القيام بالعمل ويتم عمل المرتب للمعينين حسب مفردات المرتب المرفقة مع عمل فرق شهر 12-2016، والمتعاقدون من العمال والإداريين وباقى ال 30 ألف معلم يتم عمل كشوف خاصة بهم منفصلة ويتم تلحيقهم بكشوف المدرسين الأساسيين تظهرية واحدة، والمحولين للبنك يضاف إلى كشف البنك .