وصايا التنظيف للحفاظ على الملابس

بيروت- سيدتي. نت

تفيد وصايا التنظيف الآتية، في غسل كلّ قطعة من الملابس، حسب خصائصها:

| الملابس السود: يُنصح بقلب الملابس السود إلى الداخل، قبل غسلها بالماء البارد. وللتخلّص من البقع الظاهرة عليها، يجب دعكها بمسحوق الغسيل، بعيدًا عن استعمال مبيّض الملابس الذي يتسبّب ببهتانها.

| الملابس البيض: توضع الملابس البيض الباهتة في الغسّالة، وتضاف حبة من عقار الـ"أسبيرين" إلى مسحوق الغسيل، وذلك لاستعادة لونها الأبيض الناصع.

| "الجينز": يُفضّل غسله، مقلوبًا، بالماء البارد منعًا لتغيير لونه والحفاظ عليها لفترة زمنية أطول، مع إضافة ملعقتين من الملح إلى ماء الغسيل عند استعمال الغسّالة الكهربائية، وقليل من الخلّ الأبيض أثناء غسله باليد.

| الملابس الحرير: تُغسل بالماء البارد، وباستخدام منظّف خاصّ بها، مع تجنّب عصرها، بل الاكتفاء بتعليقها حتى تجفّ.