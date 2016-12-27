دعوى قضائية لاستبدال الحارس القضائى على نقابة المهن التعليمية

كتب كريم صبحى

أقام عصام الدين أبوالعلا المحامى وكيلا عن أشرف محمد عامر و10 آخرين أعضاء بنقابة المهن التعليمية، دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، طالب فيها بعزل الحارس القضائى على النقابة ، واستبدالة بحارسين قضائيين آخرين.

واختصمت الدعوى على فهمى الحارس القضائى لنقابة المهن التعليمية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التضامن الأجتماعى، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.

وجاء فى الدعوى التى اقامها أشرف محمد عامر و10 آخرين هم أعضاء فى النقابة العامة للمهن التعليمية والتى حملت رقم 3590 لسنة 2016 ، أن النقابة يهددها خطر عاجل وجسيم فى إهدار أموالها، حيث لا يعلم أحد من أعضاء النقابة كيف تنفق أموالها أو ما تحصله النقابة من أموال من المصادر التى حددها القانون، حيث أصبح الحارس القضائى يعمل بلا رقيب فى حين أن أعضاء الجمعية العمومية قد كلف لهم القانون الحق فى متابعة أموالهم ومناقشة أوجه الصرف وكذلك الموافقة أو عدم الموافقة على جهات الصرف.

وأضافت الدعوى: أن الحارس القضائى غرد خارج السرب وفصل نفسة عن المجموع وادار النقابة منفردا، كانت إدارته سيئة بالدرجة التى اضرت بمصالح وأموال النقابة، وهو الأمر الذى يشكل الخطر الداهم على نقابة المهن التعليمية.