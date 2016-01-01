«الصحة»: تدشين أقسام علاج طبيعى داخل 136 مركز طب أسرة بالجهود الذاتية خلال 2016

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إنشاء أقسام للعلاج الطبيعي في أكثر من 136 مركز طب أسرة بالجهود الذاتية خلال العام الحالى، لتيسير تقديم الخدمة للمرضى، وجاري اكتمال باقي مراكز طب الأسرة بكافة المحافظات.

وأوضح الدكتور طارق فتحي مدير عام الإدارة العامة للعلاج الطبيعي، أن مراكز العلاج الطبيعي تقوم بعمل أكثر من 2 مليون و500 ألف جلسة سنويًا، لافتًا إلى عمل دورات تدريبية للممارسين والأخصائيين بصورة دورية للوقوف علي الجديد في العلاج الطبيعي والارتقاء بمستوي الخدمة.

كما يتم عمل تدريب لطلبة امتياز الكليات الحكومية بمستشفيات الوزارة بالاضافه الى وضع بروتوكول تعاون بين الوزارة وكليات العلاج الطبيعي بالجامعات الخاصة لتدريب طلبة الامتياز، وجاري حاليًا البدء في إحلال وتجديد الأجهزة بجميع أقسام العلاج الطبيعي بخطة مرحلية ضمن خطة الوزارة.

وأشار فتحى، إلى إنشاء العديد من وحدات العلاج الطبيعي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة خلال العام الحالى، واستكمال إنشاء إدارات العلاج الطبيعي من 12 إلي 27 إدارة لتشمل جميع المديريات بهدف تسهيل الاتصال ومتابعة سير العمل ومستجداته بجميع المستشفيات العامة والمركزية التابعة والتي تصل الي 230 مستشفي، فيما يتم التنسيق مع ادارة السياحة العلاجية لرفع مستوي الأداء والتحضير لإحلال الأجهزة بما يتناسب مع الخطة الموضوعة للسياحة العلاجية.