بالفيديو.. نادر السيد لـ «dmc sport»: لو رجع بيا الزمن مش هلعب في الأهلي

كتبت- إنجي لطفي

أكد نادر السيد، حارس مرمى قطبي الكرة المصرية السابق، أنه مستعد لدخول مجال التدريب في كرة القدم، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه حصل على بعض الدورات التدريبية التابعة للاتحاد الإفريقي وجاهز لدخول المجال التدريبي.

وقال السيد، في برنامج “حصاد الأسبوع”، على الذى يعرض على قناة “dmc sport”: الأهلي يمثل إضافة كبيرة لأى لاعب، لكن لو عاد بي الزمن سأتراجع عن اللعب له.

وانتقل حارس مرمى منتخب مصر المعتزل، لصفوف الأهلى قادمًا من صفوف المصرى البورسعيدى فى عام 2005، بعد خوضه تجربة احترافية فى بلجيكا.