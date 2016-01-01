وزير الكهرباء: مصر توقع على عقود إنشاء محطة الضبعة النووية

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر أن مصر في المراحل النهائية للتوقيع على عقود إنشاء المحطة النووية الأولى لإنتاج الكهرباء في مصر بالضبعة بالتعاون مع شركة (روس أتوم) الروسية ، مشيرا إلى أنه تم إنجاز خطوات هامة في هذا المجال.

جاء ذلك في كلمة له ألقاها اليوم الثلاثاء، أمام مؤتمر الشرق الأوسط الدولي الثامن لنظم القوى الكهربائية المنعقد في القاهرة، ونقلته وكالة انباء الشرق الأوسط.

وأوضح أن المحطة تتكون من 4 وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات ، تتمتع بأعلى معدلات الأمان العالمية المستخدمة في المحطات الدولية لإنتاج الكهرباء بالطاقة النظيفة.