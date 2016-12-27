ضبط مصنع كاتشب وخل بدون ترخيص و110 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك بالغربية

الغربية – إسلام الخياط

تمكنت مباحث التموين بالغربية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج الكاتشب والخل، وضبط 110 كيلو لحوم ماشية غير صالح للاستهلاك، بحوزة صاحب فرش بمدينة المحلة الكبرى.

كان اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من اللواء أحمد الخواجة رئيس مباحث التموين، يفيد من العقيد محمد عز وكيل المباحث، بضبط "هند.ج" 34 سنة، صاحبة مصنع كاتشب وخل بدون ترخيص بقرية خرسيت التابعة لمركز طنطا، وبحوزتها 20 جركن معبأ كاتشب زنة الواحد 10 كيلو، و2500 عبوة كاتشب زنة العبوة 9 جرامات، و600 عبوة خل زنة الواحدة لتر.

كما تم ضبط "محمد .ش" 66 سنة، صاحب فرش لبيع اللحوم بشارع نعمان الأعصر، بدائرة قسم ثالث المحلة، لقيامه بتجميع لحوم منتهية الصلاحية، وبحوزته 110 كيلو لحوم ماشية غير صالحة للاستهلاك.

تم التحفظ على المضبوطات فى الواقعتين، وتحرير المحضرين رقمى 70 جنح مركز طنطا، و13 أحوال قسم ثالث المحلة، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.