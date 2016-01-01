بالفيديو.. محافظ الإسماعيلية: مصر لديها مشاكل في الإدارة والرؤى الجيدة

أكد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، على أن مصر مستهدفة، ممن يريد عدم نجاحها وتغييرها ، قائلاً نجاح مصر وتخطيها للمرحلة الحالية ، هتتغير نظريات رئيسية كثيرة على مستوى العالم وعلاقات خارجية مع تغيير شامل لأجندات عالمية .

وأضاف طاهر، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد ببرنامج ” اللمة الحلوة “، والمُذاع على قناة المحور الفضائية، مصر حاليًا ليست فى مكانها الصحيح على خريطة العالم ؛ مشيرًا إلى أن مصر تفتقد للإدارة الجيدة وتعانى من التخطيط غير الجيد على مدار فترات طويلة مع التأخير فى تحديث التعليم .

وأوضح اللواء ياسين طاهر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة، تراهن على الشعب المصرى القوى المعروف بصلابته وقت الأزمات مع وجود إمكانيات طبيعية منحها الله لمصر، والعمل الجيد سيغير وضع ومكانة مصر على خريطة العالم للأفضل، على حد تعبيره.