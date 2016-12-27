خارجية العراق للجبير: هجومك على الحشد الشعبى يظهر استمرار تعاملكم بطائفية

كتب - أحمد جمعة

انتقدت وزارة الخارجية العراقية تصريحات وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، مؤكدا أن تكرار الجبير بإطلاق التصريحات المسيئة لما وصفته بـ"أبطال ومضحى" الحشد الشعبى ومحاولة إلصاق التهم بهم يظهر استمرار التعامل السعودى المتأزم مع العراق والمنطلق من خلفيات طائفية ضيقة.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، إن هذا المنهج الخاطئ أفقد السعودية الكثير من فرص التواصل الإيجابى والبناء مع شعوب دول المنطقة، وجعلها سببا لاستمرار التوتر والأزمات خصوصا فى اليمن وسوريا، مضيفة "وهو ما لن نسمح به فى العراق".

وأكدت الخارجية العراقية أن الحشد الشعبى قوة قتالية وطنية باسلة تعمل وفق القانون الذى شرعه مجلس النواب وهو أحد التشكيلات الأمنية الرسمية للدولة .

وتابعت الخارجية العراقية فى بيانها: "إن وزارة الخارجية العراقية إذ لا تعر وزنا لمثل هذه التصريحات ترفعا عن الدخول فى جزئيات لا طائل منها، تشير إلى أن العالم بات يدرك كافة الحقائق فى العراق ويتعامل معها باحترام ."