وزير الإسكان: بدء تجارب التشغيل لمحطتى مياه فى أسيوط بتكلفة نصف مليار جنيه

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، تجارب التشغيل لمشروعى مياه شرب فى محافظة أسيوط، استعداداً لدخولهما الخدمة، وذلك بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 548 مليون جنيه، وتخدم نحو 710 آلاف نسمة، فى 49 قرية ومدينتين.

وقال اللواء سيد العشرى، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى: إن المشروع الأول هو مشروع محطة مياه ديروط، بطاقة إجمالية 86 ألف متر مكعب فى اليوم، بتكلفة استثمارية 350 مليون جنيه، تنفيذ شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام).

وأضاف العشرى: “تستهدف المحطة تغطية مدينة ديروط و42 قرية، تابعة لمركز ديروط، لخدمة 460 ألف نسمة”، موضحاً أنه جار حالياً تجارب التشغيل، لبدء التشغيل الرسمى خلال أيام.

وأشار العشرى إلى أن المشروع الثانى هو محطة مياه الوليدية، بطاقة 51 ألف متر مكعب فى اليوم، بتكلفة استثمارية 128 مليون جنيه للمحطة و70 مليون جنيه للشبكات، تنفيذ شركة المقاولون العرب، وتستهدف تغطية جزء من مدينة أسيوط و7 قرى تابعة لمركز أسيوط، لخدمة 250 ألف نسمة، مؤكدا أنه جار تجارب التشغيل أيضاً لبدء التشغيل الرسمى.