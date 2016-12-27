نائب رئيس جامعة المنصورة يجتمع مع الطلاب النيجيرين لمتابعة أحوالهم

الدقهلية - شريف الديب

عقد الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، لقاءاً مع ممثلى الطلاب النيجيرين بحضور الدكتور حسام الدين مصطفى المشرف على ادارة الوافدين ، والسيدة سحر العراقى مدير ادارة الوافدين لبحث ومتابعة احوال الطلاب النيجيرين الدارسين بالجامعة من التمريض.

وذلك فى إطار توجيهات الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة بمتابعة أحوال الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعة باستمرار والعمل على حل المشكلات المتعلقة بهم.

من الجدير بالذكر إن أعداد الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعة فى مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا يزيد عن أربعة الاف طالب وطالبة ويمثل الطلاب النيجيرين حوالى 134 طالب فى مرحلة البكالوريوس. حيث رحب الدكتور أشرف عبد الباسط بالطلاب فى بداية اللقاء وناقش مختلف الأمور المتعلقة بالطلاب بداية من الحصول على التأشيرة وأماكن الدراسة والمحاضرات والكتب الدراسية والامتحانات وأماكن ممارسة الانشطة واللقاءات الرياضية والترفيهية ومكاتب الوافدين بالكليات حتى حفلات التخرج وفى نهاية اللقاء شكر الطلاب الحضور وتمنى لهم طيب الاقامة فى مصر والاستفادة من الدراسة فى جامعة المنصورة.