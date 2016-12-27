تأجيل دعوى تطالب بطرد رعايا قطر وتركيا من مصر لـ 7 مارس

كتب أحمد عبد الهادى

قرَّرت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت اسماعيل ،نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من عبد الرحمن عوف، المحامى والذى يطالب من خلالها بإلزام وزير الداخلية بإصدار قرار بإبعاد رعايا دولتى قطر وتركيا عن مصر لجلسة ٧ مارس المقبل .

واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 47573 لسنة 68 قضائية، وزير الداخلية بصفته القانونية، مطالبة بضرورة الحكم بسحب أي أراضٍ لرعايا دولتي قطر وتركيا بمصر، وتأميمها مع إلغاء قيد شركات الدولتين بالهيئة العامة للاستثمار.

وقالت الدعوى فى مطالبها بأن دولتى قطر وتركيا، هما الأكثر دعمًا لجماعة الإخوان بمصر على الرغم من الأحكام القضائية الصادرة بحظر تلك الجماعة.