غدًا..«السيسي» يشارك في الاحتفال بالعيد القومي لبورسعيد

كتب – جمال نوفل
تستقبل مدينة بورسعيد، غدًا، الزيارة المرتقبة والمؤجلة من السبت الماضي، للرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في عيد بورسعيد القومي، و الذي تأجلت فعالياته انتظار لحضور الرئيس لمشاركة شعب بورسعيد.
و تعد الزيارة، هي أول مشاركة لرئيس مصري يحتفل بعيد بورسعيد القومي منذ أخر زيارة قام بها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1965.
و كانت زيارة الرئيس قد تأجلت بسبب تقارير لرئاسة الجمهورية عن عدم الانتهاء من الطرق الموؤدية الي بوابتي كوبري الرسوة من بورفؤاد و بورسعيد، وبعد الملاحظات عن بعض الطرق المخطط سير موكب الرئيس بها.
و بذل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، جهدًا كبيرًا مع رؤساء الأحياء للانتهاء من الملاحظات، و سوف يتم إقامة مؤتمر للرئيس داخل المركز الثقافي بعد افتاحه، ليلتقي الرئيس مع أول محافظة مصرية نادت بقيادته لأمور البلاد، عقب العصيان المدني لأهل بورسعيد في فترة المخلوع الرئيس مرسي.
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