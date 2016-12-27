مصدر بلجنة الحكام: المجرى كاساى يصل القاهرة غدا لإدارة القمة

كتب ـ حاتم رضا

كشف مصدر مسئول بلجنة الحكام باتحاد الكرة، أن المجرى فيكتور كاساى سيصل القاهرة غدا لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلى الخميس المقبل باستاد بتروسبورت.

قال المصدر، إن عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكرة يتولى بنفسه التفاوض مع الحكام الأجانب، وانحصرت المفاضلة بين كاساى وحكم أخر يونانى خلال الساعات الأخيرة، قبل أن يستقر عبد الفتاح على الحكم المجرى، الذى سيصل القاهرة غدا الأربعاء للمبيت، استعدادا لمباراة القمة الخميس على أن يغادر القاهرة الجمعة المقبل.

يذكر أن لجنة الحكام فشلت فى استقدام أحد حكام الصفوة فى أوروبا، لتضطر فى النهاية لاستقدام كاساى.