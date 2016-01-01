الأرصاد: تكاثر للسحب يصاحبها سقوط أمطار غزيرة على شمال البلاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر، اليوم الثلاثاء، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية تكون متوسطة الشدة على القاهرة وشمال ووسط سيناء وخفيفة على شمال الصعيد.

ويسود طقس شتوي بارد حتى شمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على أغلب الأنحاء مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحرين تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فى البحر المتوسط ما بين ثلاثة إلى ثلاثة أمتار ونصف، أما البحر الأحمر فمن المنتظر أن يشهد ارتفاع الموجة فيه ما بين المترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية فى البحرين تكون شمالية غربية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر ، فى القاهرة العظمى 15 اما الصغرى 9 ، والاسكندرية16 10 ، مطروح 14 9 ، بورسعيد 16 11 .