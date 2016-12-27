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انطلاق سباق الهجن بطور سيناء

27 ديسمبر اليوم السابع محافظات 0 87

[المحتوى من اليوم السابع]

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عيون

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

انطلق صباح اليوم الثلاثاء، أولى فعاليات سباق الهجن السنوى، والذى يقيمه نادى الهجن بجنوب سيناء، من اليوم وحتى غدا الأربعاء والذى يبدأ من الكيلو 45 طريق طور سيناء- أبورديس بمنطقة سهل القاع.

 

ومن جانبه قال محمد فتحى توفيق وكيل مديرية الشباب والرياضة للرياضة بمحافظة جنوب سيناء، إن اليوم ستتم اجراءات التسجيل والتسنين للجمال المشاركة فى السباق، وكذلك ترقيم الجمال وقبول الاشتراكات أو النشاط، وتتم بموقع السباق، والذى يبدأ عصر اليوم.

 

وأضاف فتحى، أن مثل هذه المهرجانات والسباقات الرياضية، تأتى فى إطار دعم وتنشيط السياحة بالمحافظة، وحفاظا على التراث العربى الأصيل للقبائل المصرية.


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