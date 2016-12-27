مجلس جامعة دمياط يخصم بدل الجامعة من بعض أعضاء هيئة التدريس لغيابهم

دمياط - عبده عبد البارى

وافق مجلس جامعة دمياط بجلسته رقم 77 برئاسة الدكتور ممدوح نعمة الله – القائم بعمل رئيس الجامعة، على خصم بدل الجامعة لعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لعدم التزامهم بالحضور "أربعة أيام أسبوعياً" طبقاً لما جاء من الأقسام العلمية المعنية بكلية الزراعة وكذلك نقل أحد أعضاء الهيئة المعاونة بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب لوظيفة إدارية نظراً لعدم حصولها على درجة الماجستير في المدة المحددة.



>كما ناقش الاجتماع رؤى أعضاء المجلس عن قانون التعليم العالي الجديد الجاري دراسته ومناقشته.

كما أصدر مجلس الجامعة العديد من القرارات، يأتي أهمها على النحو التالي:ترقية أستاذ مساعد بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية لوظيفة أستاذ بذات القسم والكلية،ترقية أستاذ مساعد بقسم إعداد معلم الحاسب الآلي بكلية التربية النوعية لوظيفة أستاذ بذات القسم والكلية، ترقية مدرس مساعد بقسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية لدرجة مدرس بذات القسم والكلية،ترقية مدرس مساعد بقسم الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية لدرجة مدرس بذات القسم والكلية.

كما وافق مجلس الجامعة على ترقية (2) مدرس بقسم أصول التربية بكلية التربية لدرجة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية ، ومنح (3) درجة ماجستير بكليات الجامعة على النحو التالي:كلية التربية: (1) درجة ماجستير،كلية الآداب: (1) درجة ماجستير،كلية التربية الرياضية: (1) درجة ماجستير.