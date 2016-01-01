ضبط سلاح ناري على شكل كاميرا يستخدم في الاغتيالات بمطار القاهرة

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب سلاح ناري علي شكل كاميرا مع راكب سودانى، أخفاه داخل حقائبه لدي وصول من الخرطوم، وذلك لتسليم لأحد تجار السلاح بعد عبوره من رجال الجمارك بالمطار، وأمر سامى عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار بإحالة الراكب للجهات الأمنية للتحقيق.

وصرحت مصادر جمركية، أن مأمور الجمرك عمرو الفولي اشتبه في الراكب “أبو بكر.ع.ح” سودانى الجنسية، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الطائرة السودانية القادمة من الخرطوم، وبتفتيشه تم العثور على سلاح نارى على هيئة كاميرا تصوير، يتم استخدامه في الاغتيالات.

وأمرت أميرة عطية مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركى للراكب، واتخاذ الإجراءات القانونية ومصادرة المضبوط تحت رقم 47 سلاح، واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار السلطات المعنية بالواقعة، حيث تم تسليم الراكب لإحدى الجهات الأمنية للتحقيق في الواقعة.