النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

شهدت معظم محاور القاهرة والجيزة صباح اليوم الثلاثاء، ظهور حالة من انتظام الحركة المرورية أعلى كافة الطرق باستثناء بعض المحاور التى ظهرت بها كثافات متحركة بسبب زيادة الأحمال وسط انتشار الخدمات المرورية بهدف تسيير حركة السيارات.

ظهرت أحجام مرورية أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من مناطق الجيزة ومتجه لشرق القاهرة وكذلك الأمر أعلى منطقة الشهيد حتى منزل رمسيس وأيضا أحجام بمطلع أكتوبر من العروبه ومتجه لوسط البلد والجيزة بأعلى الوصله المعلقة و بمنزل محور النصر.

وظهرت سيولة تامة لحركة السيارات أعلى كوبرى أكتوبر و15 مايو والجلاء وعباس للقادم من القاهرة وفى طريقه إلى الجيزة وكذلك الأمر فى الاتجاه العكسى وشهد كوبرى الجامعة انتظام فى حركة السيارات فى الاتجاه وسط انتشار رجال المرور لملاحظة حركة السيارات.

وشهد محور صفط اللبن ظهور بعض الكثافات المرورية للمتجه من الدائرى وفى طريقه لمناطق الجيزة يفضل التوجه لمحور عرابى بطريق بديل وعلى الرغم من وجود تحويلات مرورية بشارع أحمد عرابى توجد به حالة من السيولة المرورية.

وشهد كورنيش النيل للمتجه من إمبابة والوراق وصولا إلى مناطق الجيزة انتظام حركة المرور فى الاتجاهين باستثناء مستشفى الشرطة التى يوجد أمامها أحجام مرورية كما يشهد شارع الهرم ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى ميدان الجيزة ويفضل توجه السيارات لشارع فيصل كمحور بديل.

كما ظهرت حالة من السيولة المرورية بشارع البطل أحمد عبد العزيز وجامعة الدول العربية والتحرير والسودان و باستثناء محطة مترو جامعة القاهرة وكذلك الأمر بشارع الدقى باستثناء مطلع كوبرى الدقى اتجاه جامعة القاهرة.

وتباطأت حركة السيارات أعلى كوبرى الفنجرى وللقادم من الحدائق ومتجه لمحور النصر يفضل التوجه لشارع مصر والسودان وللمتجه لنفق أحمد سعيد لتخفيف الأحمال عن الطريق وظهرت أحجام مرورية بطريق الأوتوستراد للقادم من حلوان ومتجه أعلى نفق الزهراء وحتى مطلع الدائرى.

وظهرت كثافات مرورية أمام القادم من محور صلاح سالم وفى طريقه إلى نفق الأزهر حتى ميدان الأوبرا، وتكرر الأمر بميدان التحرير ومناطق عابدين بكورنيش النيل أمام وزارة الخارجية وبنزلة كوبرى 15 مايو، وللقادم من المعادى وفى طريقه إلى مناطق شرق القاهرة ومحور النصر للقادم من ميدان رابعة العدوية وفى طريقه للعباسية.

وظهرت سيولة مرورية أعلى الدائرى للقادم من أعلى المرج الجديدة وكذلك الأمر أعلى منطقة المنيب للمتجه إلى المعادى والقادم من البحر الأعظم ومتجه للجلاء عن طريق شارع النيل السياحى وظهرت بعض الكثافات المرورية أعلى طريق إسكندرية الزراعى للمتجه من الأقاليم وصولا إلى القاهرة وكذلك الأمر فى الاتجاه العكسى.

وشهد محور صفط اللبن كثافات محدوده للمتجه من 6 أكتوبر ومتجه لمنزل جامعه القاهرة يفضل التوجه لمنزل أحمد عرابى وشهدت شوارع الجيزة كثافات انتظام حركة السيارات منها شارع مراد والنيل السياحى للمتجه إلى الوراق و ميدان الكيت كات وظهرت سيولة مرورية بمطلع 15 مايو للقادم من سفنكس ومتجه لوسط البلد.