إلغاء 8 رحلات بمطار القاهرة وتأخر إقلاع رحلة الخطوط اليمنية 7 ساعات

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، إلغاء 8 رحلات دولية لعدم جدواها اقتصاديا وقلة عدد ركابها، إضافة إلى تأخر إقلاع رحلة الخطوط اليمنية المتجهة إلى بيشة لمدة 7 ساعات وذلك للحصول على تصريح عبور .

وتلقت سلطات المطار 6 إخطارات من شركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء رحلتيها رقم 112، و 106 والمتجهتان إلى ينبع، ورحلة رقم 486 والمتجهة إلى جاسم، ورحلة رقم 601 المتجهة إلى تبوك، ورحلة رقم 104 المتجهة إلى الطائف، ورحلة رقم 825 المتجهة إلى العين، بسبب مشاكل فى التشغيل.

كما تلقت إخطارا من شركة النيل للطيران بإلغاء رحلتها رقم 113 والمتجهة إلى ينبع، فضلا عن وصول إخطار آخر بإلغاء رحلة شركة إير كايرو رقم 443 المتجهة إلى الجوف، بسبب عدم جدواها اقتصاديا وقله عدد ركابها، وقامت سلطات المطار بتنسيق سفر الركاب على متن طائرات أخرى.